На Львівщині 25-річний чоловік обікрав вантажівку зі смаколиками



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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до трьох років позбавлення волі

Вчора, 3 квітня, до поліції звернувся місцевий мешканець, у якого з вантажного автомобіля викрали кондитерські вироби. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«У Червоноградський відділ поліції 3 квітня за допомогою звернувся 50-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що вночі з вантажного автомобіля Mercedes, залишеного за вулиці Богдана Хмельницького у Червонограді, було викрадено кондитерські вироби», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився 25-річний мешканець одного з сіл Радехівського району, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Було встановлено, що зловмисник проник до фургона пошкодивши дверцята. Речові докази було вилучено.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статт - до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.