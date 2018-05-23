На Львівщині чоловік спалив два прапори України: йому загрожує до 3 років в'язниці

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Чоловік спалив прапори біля пам’ятника жертвам репресій в Городку

У місті Городок Львівської області чоловік спалив два державні прапори України біля пам’ятника жертвам репресій. Поліція затримала чоловіка, йому загрожує 3 роки позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Про те, що чоловік спалив прапори України у Городу, у поліцію повідомили 22 травня.

Правоохоронці встановили особу зловмисника.

«Ним виявився 31-річний чоловік, який зареєстрований у Сумській області», — йдеться у повідомленні.

Українця затримано в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.338 (наруга над державними символами) КК України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліція встановлює мотиви, які спонукали чоловіка до таких дій.

Раніше повідомлялося, що в Одесі мешканець багатоповерхівки на вул. Армійській вивісив радянський прапор з вікна своєї квартири.

За фактом використання забороненої символіки поліцейськими відкрито ще одне кримінальне провадження.



