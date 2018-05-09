В Одесі вивісили червоний стяг з вікна: поліція відкрила провадження

Мешканець багатоповерхівки вивісив радянський прапор з вікна своєї квартири

В Одесі мешканець багатоповерхівки на вул. Армійській вивісив радянський прапор з вікна своєї квартири. За фактом використання забороненої символіки поліцейськими відкрито ще одне кримінальне провадження. Про це інформує поліція Одеської області. За її даними, чоловіка доставлено до Шевченківського відділення поліції. Зараз із ним працюють



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Мешканець багатоповерхівки вивісив радянський прапор з вікна своєї квартири

В Одесі мешканець багатоповерхівки на вул. Армійській вивісив радянський прапор з вікна своєї квартири. За фактом використання забороненої символіки поліцейськими відкрито ще одне кримінальне провадження.

Про це інформує поліція Одеської області.

За її даними, чоловіка доставлено до Шевченківського відділення поліції. Зараз із ним працюють правоохоронці.

За даним фактом розпочато провадження за ч. 1 ст. 4361 Кримінального кодексу України.

Поліція нагадала, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається законом. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

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