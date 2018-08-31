На Львівщині молодик побив священика



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35-річний отець УГКЦ Зорян

Священик з переломом виличної кістки, струсом мозку, гематомами на обличчі та іншими ушкодженнями опинився у лікарні

У селі Стрілкові Львівської області побили пароха місцевої греко-католицької церкви, 35-річного отця Зоряна (Березу), який служить на парафії лише місяць.

Після прямого удару в обличчя, священик, з переломом виличної кістки, струсом мозку, гематомами на обличчі та іншими ушкодженнями опинився у лікарні, пише «Високий Замок».

У Стрілкові, готуючись до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці, працівники однієї зі стрийських комунальних фірм ремонтували дорогу. Хоча у сільраді не мали жодних зауважень до якості, робота шляховиків чимось не сподобалася компанії з трьох осіб, які були п’яними. Вони почали чіплятися до шляховиків, всіляко ображали їх. А потім повалили на землю і почали бити, повідомляє видання.

У той момент неподалік проїжджав отець Зорян - квапився на вечірню службу. Побачив знущання над людьми і кинувся туди. Вибіг з машини, відтягував нападників від їхніх жертв. Хтось зупинив одного з нападників, а той вирвався і кулаком ударив священика.

Дізнавшись про подію у Стрілкові, Єпарх Стрийський Тарас (Сеньків) звернувся до свідків побоїща надати всю інформацію у поліцію.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Поліцейські встановили особи зловмисників, причетних до цього кримінального правопорушення. Ними виявилися місцеві мешканці віком 22, 25 та 31 рік.

До слова, на Київщині молодик побив жінку та намагався зґвалтувати.