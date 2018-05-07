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    На Львівщині незадоволені пасажири заблокували рух поїздів (відео)

    Людей обурило те, що вони не змогли сісти в електричку «Трускавець-Львів»
    У Пустомитах Львівської області зранку 7 травня незадоволені люди перекрили колію і заблокували рух електропоїздів. Про це повідомив голова ГО «Варта1» Ігор Зінкевич. Людей обурило те, що вони не змогли сісти в електричку «Трускавець-Львів» у зв’язку з недостатньою кількістю вагонів, пише varta1.com.ua. Відомо,
    • Сьогодні, 10:40
    • Розсилка
    Фото: ГО «Варта1»

    Людей обурило те, що вони не змогли сісти в електричку «Трускавець-Львів»

    У Пустомитах Львівської області зранку 7 травня незадоволені люди перекрили колію і заблокували рух електропоїздів. Про це повідомив голова ГО «Варта1» Ігор Зінкевич.

    Людей обурило те, що вони не змогли сісти в електричку «Трускавець-Львів» у зв’язку з недостатньою кількістю вагонів, пише varta1.com.ua.

    Відомо, що було подано лише чотири вагони, тому зі станції «Дрогобич» не було вільних місць.

    Станом на 8:40 рух поїздів було призупинено. Його вдалося розблокувати через годину - о 9:30.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустить влітку два електропотяги для жителів Донецької області за погодженням зі Збройними силами України.

    Планується, що електрички курсуватимуть між Маріуполем, Кальчиком, Каранню, Волновахою і Велико-Анадоллю. Графіки руху попередньо буде узгоджено зі ЗСУ.

    ЗСУ Укрзалізниця
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