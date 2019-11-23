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    На Львівщині отруїлися троє працівників шоколадної фабрики

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    На Львівщині отруїлися троє працівників шоколадної фабрики

    Постраждалі особи харчувалися у їдальні, що знаходиться на території фабрики

    Троє працівників ТОВ «Нестле Україна» перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з отруєнням.

    Про це повідомляє відділ промоції здоров’я та комунікації Львівського обласного центру громадського здоров’я, передає Прямий

    Постраждалі особи працюють в «Нестле Україна» та харчувалися у їдальні, що знаходиться на території фабрики, яка виробляє солодощі, і куди мають доступ тільки її працівники.

    Отруєні скаржаться на високу температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту та біль в животі.

    Наразі їхній стан оцінюють як середньої важкості.

    здоров'я Львівщина отруєння
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