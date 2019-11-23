На Львівщині отруїлися троє працівників шоколадної фабрики
Постраждалі особи харчувалися у їдальні, що знаходиться на території фабрики
Троє працівників ТОВ «Нестле Україна» перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з отруєнням.
Про це повідомляє відділ промоції здоров’я та комунікації Львівського обласного центру громадського здоров’я, передає Прямий
Постраждалі особи працюють в «Нестле Україна» та харчувалися у їдальні, що знаходиться на території фабрики, яка виробляє солодощі, і куди мають доступ тільки її працівники.
Отруєні скаржаться на високу температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту та біль в животі.
Наразі їхній стан оцінюють як середньої важкості.