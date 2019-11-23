На Львівщині отруїлися троє працівників шоколадної фабрики



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Постраждалі особи харчувалися у їдальні, що знаходиться на території фабрики

Троє працівників ТОВ «Нестле Україна» перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з отруєнням.

Про це повідомляє відділ промоції здоров’я та комунікації Львівського обласного центру громадського здоров’я, передає Прямий

Постраждалі особи працюють в «Нестле Україна» та харчувалися у їдальні, що знаходиться на території фабрики, яка виробляє солодощі, і куди мають доступ тільки її працівники.

Отруєні скаржаться на високу температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту та біль в животі.

Наразі їхній стан оцінюють як середньої важкості.