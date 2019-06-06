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    На Львівщині поліцейський вимагав $2500 хабаря

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    <p>У разі доведення вини начальнику сектору патрульної поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна</p> - На Львівщині поліцейський вимагав $2500 хабаря

    У разі доведення вини начальнику сектору патрульної поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

    Фото: ДБР

    За хабар керівник підрозділу патрульної поліції обіцяв не притягувати водія до кримінальної відповідальності

    Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, задокументували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадянина начальником сектору реагування патрульної поліції Сколівського відділення поліції  Стрийського ВП  ГУ НП у Львівській області.

    Про це 6 червня повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

    «За даними слідства, начальник сектору  патрульної поліції вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів. За ці кошти керівник підрозділу патрульної поліції обіцяв не притягувати водія до кримінальної відповідальності за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    У разі доведення вини начальнику сектору патрульної поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили на хабарі слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Донецькій області. 

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