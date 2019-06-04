Викритий на хабарі слідчий при затриманні здійснив опір, намагався втекти і скоїв ДТП



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Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць Краматорська після отримання 40 тис грн – частини хабаря за непритягнення до відповідальності через скоєне ДТП

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил у межах протидії корупції викрили на хабарі слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від мешканця Дружківки $2 тис. За вказану суму посадовець обіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання слідчим поліції 10,6 тис. грн – частини неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Краматорська після отримання 40 тис грн – чергової суми хабаря.

Під час затримання зловмисник здійснив опір, намагався втекти і скоїв ДТП.

Вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття протиправних дій посадовця поліції проводились спільно з ДБР.