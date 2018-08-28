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    На Львівщині легковик зіткнувся з бензовозом, водій загинув

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    На Львівщині легковик зіткнувся з бензовозом, водій загинув
    Фото: Facebook Ігоря Зінкевича

    Зі слів водія фури, водій легковика «почав з незрозумілих причин їхати на зустрічну»

    На Львівщині в ніч на вівторок, 28 серпня, сталася смертельна ДТП з бензовозом.

    Про це повідомив у Facebook керівник громадської платформи «Варта 1» Ігор Зінкевич.

    «В м. Винники, об’їзна Львова, на «Винниківському» мості Пустомитівський район, відбулася ДТП за участю вантажного автомобіля DAF (бензовоз) і автомобіля Hyundai Coupe (словацька реєстрація). Водій Hyundai Coupe загинув на місці події від отриманих травм», - написав Зінкевич.

    Він повідомив, що зі слів водія фури, водій легковика «почав з незрозумілих причин їхати на зустрічну, швидше всього заснув».

    «Водій фури скільки зміг стільки з'їхав вправо, але все рівно відбулось зіткнення», - зазначив Зінкевич.

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