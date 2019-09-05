На Львівщині сталася масштабна ДТП з автобусом, в якому їхали діти. Є жертви



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На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

Водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та автомобілем «Фольксваген Джета»

У Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса, автомобіля та пасажирського автобуса загинула одна людина та 14 осіб постраждали (в тому числі 12 дітей).

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

ДТП трапилася 4 вересня о 20.50 на автодорозі Київ – Чоп між селами Дідилів та Банюнин, Кам’янка-Бузького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Віто», 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та автомобілем «Фольксваген Джета».

Від отриманих травм водій «Мерседеса» загинув на місці.

«На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, а також двоє водіїв. Внаслідок ДТП із тілесними ушкодженнями госпіталізовано 12 дітей віком 10-12 років та обох водіїв автобуса. Водій «Фольксвагена» не постраждав», - повідомили в поліції.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Черкащині внаслідок зіткнення автомобіля Daewoo Lanos та рейсового автобуса «Богдан», сполученням «Миргород-Черкаси», загинули водій та два пасажира Daewoo Lanos.