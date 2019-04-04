На Львівщині жінка народила та покинула немовля у кондитерському цеху



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Поліція виїхала на місце події для перевірки інформації та виявили труп немовляти загорнутий у ковдру

У Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює. Про це повідомили у правоохоронних органах.

До районної лікарні госпіталізували жінку з кровотечою. Під час огляду вона розповіла, що народила мертву дитину. За словами породіллі, під час роботи у неї почалися пологи. Тоді вона пішла до приміщення, яке пустує та там самостійно народила. Але коли побачила, що немовля мертве, то викинуло його в кущі. Після цього жінка повернулася до роботи, але через деякий час їй стало погано та її госпіталізували.

Поліція виїхала на місце події для перевірки інформації та виявили труп немовляти загорнутий у ковдру.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.117 КК України – умисне вбивство новонародженої дитини) та призначені експерти, які допоможуть встановити причини та обставини смерті немовля.

Нагадаємо, на Тернопільщині померло тримісячне немовля, яке привезли у лікарню у вкрай важкому стані. За попередніми даними, дитина хворіла на пневмонію, проте батьки вчасно не звернулися за допомогою.