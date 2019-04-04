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    На Київщині пожежі в екосистемах нищать траву та будинки

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    На Київщині пожежі в екосистемах нищать траву та будинки

    Наслідками трав’яних пожеж стали пошкодження будинків і господарчих будівель

    У Київській області впродовж доби 3 квітня рятувальники ліквідували 89 пожеж трави та сміття на площі більше 120 га.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району протягом доби надходили повідомлення про загоряння трав`яного настилу поблизу с. Сидоровичі, с. Старий міст, с. Кухарі, с. Білий берег, с. Термахівка, с. Термахівка, с. Ковалівка, с. Болотня та с. Страхолісся. На місця подій направлялись рятувальники 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків, 60-го Державного пожежно-рятувального поста с. Розважів та на допомогу залучались працівники Тетерівського лісгоспу.

    Наслідками трав’яних пожеж стали пошкодження стін господарчої будівлі в с. Ковалівка, знищений нежитловий будинок повністю в с. Кухарі, знищений дах та перекриття господарської будівлі в с. Старий міст і знищений дах та покриття в с. Сидоровичі. 

    Того ж дня до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в с. Мокрець в дачному кооперативі «Калина». На ліквідацію пожежі було залучено відділення 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калита. По прибуттю на місце пожежі рятувальниками встановлено, що горять нежитлові вагончики, трав’яний настил та чагарники на площі 5 га. Рятувальниками врятовано 5 житлових будівель.

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    На Київщині пожежі в екосистемах нищать траву та будинки
    На Київщині пожежі в екосистемах нищать траву та будинки
    На Київщині пожежі в екосистемах нищать траву та будинки

    4 квітня в с. Лісовичі Таращанського району в результаті пожежі було знищено трав’яний настил на площі 2 га.

    Сьогодні ж у селі Надросівка Володарського району вогнем було охоплено трав'яний настил на площі 0,7 га.

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