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    У Рівному взято під варту жінку, яка вбила свою місячну доньку

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    У Рівному взято під варту жінку, яка вбила свою місячну доньку

    Рівненським міським судом задоволено клопотання слідчого, погоджене процесуальним прокурором, про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    У Рівному під варту взято 21-річну жінку, яка завдала своїй одномісячній дитині ножове поранення, після чого дитина померла. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

    «На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів встановлено, що смерть одномісячній дівчинці протиправно заподіяла 21-річна матір. У момент, коли співмешканця не було вдома, жінка завдала дитині ножове поранення, внаслідок якого вона померла. За погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні жінці повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину», — йдеться у повідомленні.

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    Рівненським міським судом задоволено клопотання слідчого, погоджене процесуальним прокурором, про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Наразі тривають слідчі дії.

    За місяць до вбивства мати, яка зарізала свою одномісячну доньку, проходила лікування у психоневрологічній лікарні.

    Нагадаємо, 17 березня, у Рівному 21-річна мати зарізала місячну доньку. Поліцейські тоді з’ясували, що смерть немовляти настала внаслідок ножового поранення шиї, що нанесла уродженка Запоріжжя, яка народила дитину. Молода жінка приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Закінчивши ВНЗ, залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері.

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