На Львівщині змія вкусила чоловіка за плече



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Постраждалого госпіталізували в реанімацію

На Львівщині чоловік потрапив у реанімацію через укус змії.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що 27 серпня о 23:20 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік з діагнозом укус змії лівого плеча.

Відомо, що постраждалий житель м. Сколе, 1958 року народження.

Про те, в якому стані перебуває чоловік, не уточнюється.

Нагадаємо, в серпні у львівській лікарні померла 4-річна дівчинка, яку вкусила змія.

Також раніше повідомлялося, що у Сколівському районі на Львівщині під час прогулянки 12-річного хлопчика з с. Верхнє Синьовидне за ногу вкусила змія.