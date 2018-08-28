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    На Львівщині змія вкусила чоловіка за плече

    • Розсилка
    На Львівщині змія вкусила чоловіка за плече

    Постраждалого госпіталізували в реанімацію

    На Львівщині чоловік потрапив у реанімацію через укус змії.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

    Зазначається, що 27 серпня о 23:20 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік з діагнозом укус змії лівого плеча.

    Відомо, що постраждалий житель м. Сколе, 1958 року народження.

    Про те, в якому стані перебуває чоловік, не уточнюється.

    Нагадаємо, в серпні у львівській лікарні померла 4-річна дівчинка, яку вкусила змія.

    Також раніше повідомлялося, що у Сколівському районі на Львівщині під час прогулянки 12-річного хлопчика з с. Верхнє Синьовидне за ногу вкусила змія.

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