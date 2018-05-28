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На Львівщині знайшли у ставку тіло чоловіка

Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не знайшли

У суботу, 26 травня, у селі Розсохи на Львівщині у ставку знайшли тіло 62-річного місцевого мешканця.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«26 травня о 17:32 у селі Розсохи Перемишлянського району в ставку місцеві мешканці витягнули з води тіло 62-річного односельчанина», - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не знайшли.

Нагадаємо, 17 травня, під час проведення рибоохоронних заходів у верхів’ях Київського водосховища інспекторами Рибоохоронпатруля Київщини на березі одного з островів було помічено двох невідомих осіб, які благали про допомогу.

Рибоохоронним патрулем терміново було повідомлено про надзвичайну подію Національну поліцію, ДСНС (рятувальників), прикордонників та власними силами розпочато пошукові роботи.

На жаль, до цього часу зниклого чоловіка не знайдено.

Враховуючи погодні умови, високий рівень води та швидку течію на руслі, пошуки ускладнюються.