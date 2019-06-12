На марші на підтримку Голунова у Москві поліція затримала понад 200 осіб



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Марш у Москві, 12 червня

У середу московська влада застерегла від участі в неузгодженій акції на захист Голунова

Близько 1200 осіб взяли участь в неузгодженій з владою акції в Москві на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова.

Про це в середу повідомляє «Интерфакс» з посиланням на дані пресслужби поліції Москви.

«За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 20.2 КоАП РФ, затримано понад 200 осіб», - сказали у відомстві.

За даними ГУ МВС РФ у Москві, затримані доставляються до територіальних підрозділів поліції.

Як відомо, 12 червня в центрі Москви проходить марш від Чистих ставків до будівлі ГУ МВС у Москві. Акція була анонсована кілька днів тому як марш на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова, якого звинувачували в спробі збуту наркотиків.

У поліції додали, що в центрі Москви в середу проходять культурно-видовищні заходи, в яких беруть участь звичайні громадяни. Водночас у відомстві нагадали, що міською владою раніше було погоджено проведення публічної акції на підтримку Голунова на проспекті Академіка Сахарова, запланованої на 16 червня.

У середу московська влада застерегла від участі в неузгодженій акції на захист Голунова. У мерії повідомили, що організатори були повідомлені про відповідальність за її проведення відповідно до чинного законодавства. Влада попросила громадян не піддаватися на провокації і утриматися від участі в несанкціонованій акції.

На Кузнецком мосту скандируют: Я/Мы Иван Голунов pic.twitter.com/qd2VdreSq0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.

Сам Голунов, звільнений з-під арешту ввечері у вівторок, сказав, що не братиме участь в марші на свій захист.

У середу головний редактор «Медузи» Іван Колпаков заявив, що захист Голунова буде домагатися справедливого процесу щодо співробітників правоохоронних органів, які займалися його кримінальною справою.

Зазначимо, що кримінальну справу стосовно журналіста припинено «у зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину».

Нагадаємо, кореспондента відділу розслідувань порталу «Медуза» Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.

У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.

8 червня Голунова терміново виписали з лікарні, куди він потрапив після затримання і струсу мозку, і доставили в суд для розгляду клопотання про його арешт. Йому обрали запобіжний захід у вигляду домашнього арешту.