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    У світі

    У Росії закрили скандальну справу проти журналіста Голунова

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    Голунова звільнили в зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину - У Росії закрили скандальну справу проти журналіста Голунова
    Голунова звільнили в зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину

    Журналіста «Медузи» у вівторок звільнять з-під домашнього арешту

    Справу проти російського журналіста «Медузи» Івана Голунова, якого затримали за підозрою у замаху на збут наркотиків, закрили.

    Про це повідомила 11 червня речниця МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook.

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    «Прийнято рішення про припинення кримінального переслідування Івана Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину», - заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

    За його словами, журналіста «Медузи» у вівторок звільнять з-під домашнього арешту.

    Наразі всі звинувачення з нього зняті.

    Крім того, Медуза повідомляє, що через справу можуть звільнити начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків по Москві Юрія Дев'яткіна і начальника УВС у західному окрузі Москви Андрія Пучкова.

    Зокрема, про це буде клопотати Колокольцев перед президентом РФ Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, кореспондента відділу розслідувань порталу «Медуза» Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.

    У п’ятницю в Москві пройшли одиночні пікети проти затримання журналіста.

    У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі. 

    Після затримання Голунову близько 16 годин не дозволяли звернутися до адвоката, у поліції журналіста побили, не дозволивши викликати швидку допомогу.

    Згодом стало відомо, що Голунова направили на обстеження до лікарні.

    8 червня Голунова терміново виписали з лікарні, куди він потрапив після затримання і струсу мозку, і доставили в суд для розгляду клопотання про його арешт.

    Йому обрали запобіжний захід у вигляду домашнього арешту.

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