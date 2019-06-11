У Росії закрили скандальну справу проти журналіста Голунова
Журналіста «Медузи» у вівторок звільнять з-під домашнього арешту
Справу проти російського журналіста «Медузи» Івана Голунова, якого затримали за підозрою у замаху на збут наркотиків, закрили.
Про це повідомила 11 червня речниця МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook.
«Прийнято рішення про припинення кримінального переслідування Івана Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину», - заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.
За його словами, журналіста «Медузи» у вівторок звільнять з-під домашнього арешту.
Наразі всі звинувачення з нього зняті.
Крім того, Медуза повідомляє, що через справу можуть звільнити начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків по Москві Юрія Дев'яткіна і начальника УВС у західному окрузі Москви Андрія Пучкова.
Зокрема, про це буде клопотати Колокольцев перед президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, кореспондента відділу розслідувань порталу «Медуза» Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.
У п’ятницю в Москві пройшли одиночні пікети проти затримання журналіста.
У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.
Після затримання Голунову близько 16 годин не дозволяли звернутися до адвоката, у поліції журналіста побили, не дозволивши викликати швидку допомогу.
Згодом стало відомо, що Голунова направили на обстеження до лікарні.
8 червня Голунова терміново виписали з лікарні, куди він потрапив після затримання і струсу мозку, і доставили в суд для розгляду клопотання про його арешт.
Йому обрали запобіжний захід у вигляду домашнього арешту.