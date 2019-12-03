  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Миколаївщині посадовці витратили 15 млн гривень на безкоштовні підручники

    • Розсилка
    На Миколаївщині посадовці витратили 15 млн гривень на безкоштовні підручники

    Гроші були витрачені на електронні підручники, доступ до яких держава гарантує безкоштовно

    У Миколаївській облдержадміністрації посадовці департаменту освіти і науки виділили із бюджету 15 мільйонів гривень на безкоштовні підручники.

    Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР).

    Йдеться про закупівлю послуг з доступу до електронних підручників на 2018-2019 роки чиновниками спільно з комунальним закладом "Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів".

    Відомо, що Миколаївська облрада виділила 15 мільйонів гривень на оплату доступу до електронних підручників в однієї з приватних компаній. При цьому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, в тому числі й електронними.

    "Відтак, закуплені посадовцями електронні підручники та посібники є безоплатно доступними в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", - зазначили в ДБР.

    Також у Бюро додали, що наразі відбулися обшуки на території Одеської та Миколаївської областей - де розташовані розпорядники бюджетних коштів та компанії, у яких закуповувались послуги. Випадок кваліфіковано як заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

    держава Державне бюро розслідувань послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ