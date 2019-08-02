На Миколаївщині стався витік з цистерни небезпечної речовини



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Із запірної арматури цистерни місткістю 60 тонн відбувається незначний витік хімічно небезпечної речовини (можливо, бензолу) Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Інцидент стався на станції Колосівка, що у Веселинівському районі

У Миколаївській області рятувальники ліквідовують наслідки витоку хімічно небезпечної речовини.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що 2 серпня о 08:45 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на станції Колосівка, що у Веселинівському районі, із запірної арматури цистерни місткістю 60 тонн відбувається незначний витік хімічно небезпечної речовини (можливо, бензолу).

«Наразі цистерна відведена за межі населеного пункту на резервну колію, затримок руху поїздів немає. Очікується прибуття аварійної бригади представника власника», - розповіли в ДСНС.

Для забезпечення пожежної безпеки залучено пожежно-рятувальне відділення 11 Державної пожежно-рятувальної частини та пересувна хіміко-радіологічна лабораторія аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Причини події встановлюються.

В ДСНС заявили, що групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю були проведені відповідні заміри.

«За результатами дослідження, перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено», - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, на Запорізькому титано-магнієвому заводі в неділю, 28 липня, стався витік тетрахлориду титану.