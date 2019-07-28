У Запоріжжі на заводі стався витік хімічних речовин



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Рятувальники запевняють, що випаровування хімречовини не вийшли за межі цеху

У результаті події ніхто не постраждав - ДСНС

На Запорізькому титано-магнієвому заводі в неділю, 28 липня, стався витік тетрахлориду титану. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

«28 липня о 10:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про подію на території ТОВ ЗТМК. За підвищеним номером виклику від ГУ ДСНС у Запорізькій області до місця події прибули 10 одиниць основної та спеціальної техніки і 45 чоловік особового складу. На місці події рятувальники встановили, що через протікання передавального бака стався витік тетрахлориду титану», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для осадження випарів рятувальники створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів і одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Працівники заводу для ліквідації течі з бака перекрили вентиль і встановили бандаж. Також було здійснено перекачування хімічної речовини в іншу цистерну. Об 11:40 аварію повністю ліквідували.

Рятувальники запевняють, що випаровування хімречовини не вийшли за межі цеху. Небезпеки для життя і здоров'я громадян немає. У результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 15 липня в конвертерному цеху комбінату Азовсталь розлилося близько двох тисяч тонн чавуну.