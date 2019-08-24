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    На Миколаївщині вночі горіла будівля «Укрпошти»

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    Пожежа сталася в селі Широколанівка Веселинівського району - На Миколаївщині вночі горіла будівля «Укрпошти»
    Пожежа сталася в селі Широколанівка Веселинівського району
    Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

    Будівлю вдалось врятувати від повного знищення

    В ніч на 24 серпня на Миколаївщині внаслідок пожежі постраждала будівля зв’язкового відділення «Укрпошти».

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

    Пожежа сталася в селі Широколанівка Веселинівського району. Повідомлення про пожежу на вул. Центральна надійшло до Служби порятунку о 05:29.

    «Будівлю вдалось врятувати від повного знищення. О  06:35 пожежу на 60 кв м локалізовано, о 09:00 повністю ліквідовано», - розповіли рятувальники.

    Причина пожежі встановлюється.

    Від ДСНС на гасінні пожежі працювали одна одиниця техніки та п’ять чоловік особового складу. Також додатково залучалась місцева пожежна команда «Широколанівка».

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    На Миколаївщині вночі горіла будівля «Укрпошти»
    На Миколаївщині вночі горіла будівля «Укрпошти»
    Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

    Нагадаємо, у Чорноморську Одеської області 24 серпня сталася масштабна пожежа у приміщенні дитячого розважального центру.

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