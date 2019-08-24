На Миколаївщині вночі горіла будівля «Укрпошти»



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Пожежа сталася в селі Широколанівка Веселинівського району Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Будівлю вдалось врятувати від повного знищення

В ніч на 24 серпня на Миколаївщині внаслідок пожежі постраждала будівля зв’язкового відділення «Укрпошти».

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа сталася в селі Широколанівка Веселинівського району. Повідомлення про пожежу на вул. Центральна надійшло до Служби порятунку о 05:29.

«Будівлю вдалось врятувати від повного знищення. О 06:35 пожежу на 60 кв м локалізовано, о 09:00 повністю ліквідовано», - розповіли рятувальники.

Причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС на гасінні пожежі працювали одна одиниця техніки та п’ять чоловік особового складу. Також додатково залучалась місцева пожежна команда «Широколанівка».

Нагадаємо, у Чорноморську Одеської області 24 серпня сталася масштабна пожежа у приміщенні дитячого розважального центру.