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    В Чорноморську на Одещині загорівся дитячий розважальний центр (відео)

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    <p>Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів</p> - В Чорноморську на Одещині загорівся дитячий розважальний центр (відео)

    Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів

    Фото: Думская

    Займання сталося на третьому поверсі будівлі

    В Чорноморську Одеської області 24 серпня сталася масштабна пожежа у приміщенні дитячого розважального центру.

    Про це повідомляє «Думская» з посиланням на інформацію рятувальників.

    Зазначається, що загорілася триповерхова прибудова до будівлі комунального підприємства «Радуга», в якій розташовується кілька організацій, в тому числі караоке-клуб TU: SE і дитячий розважальний центр «Тусик».

    Займання сталося на третьому поверсі, в приміщенні дитячого центру. Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів.

    Інформації про жертви і постраждалих наразі немає.

    Нагадаємо, 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ять осіб, десять постраждалих.

    Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

    Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар». 20 серпня суд арештував власника одеського готелю.

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