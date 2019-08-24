В Чорноморську на Одещині загорівся дитячий розважальний центр (відео)



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Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів Фото: Думская

Займання сталося на третьому поверсі будівлі

В Чорноморську Одеської області 24 серпня сталася масштабна пожежа у приміщенні дитячого розважального центру.

Про це повідомляє «Думская» з посиланням на інформацію рятувальників.

Зазначається, що загорілася триповерхова прибудова до будівлі комунального підприємства «Радуга», в якій розташовується кілька організацій, в тому числі караоке-клуб TU: SE і дитячий розважальний центр «Тусик».

Займання сталося на третьому поверсі, в приміщенні дитячого центру. Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів.

Інформації про жертви і постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ять осіб, десять постраждалих.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар». 20 серпня суд арештував власника одеського готелю.