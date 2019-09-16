На Миколаївщині зіткнулися три авто, загинули двоє людей



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Чотирьох постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано

На Миколаївщині ввечері у неділю сталася масштабна ДТП, в результаті зіткнення трьох автомобілів двоє людей загинули, ще четверо травмовані.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«15 вересня близько 20:15 на 122 км автодороги М-14 «Одеса-Мелитопіль-Новоазовськ» 44-річний водій автомобілю Chevrolet Evanda, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з двома автомобілями Тoyota Corolla під керуванням мешканців Миколаєва 43-х та 55-ти років», - заявили в поліції.

У результаті аварії постраждали водій та п’ятеро пасажирів Chevrolet: двоє жінок 44-х та 34-х років загинули на місці події, водія, його 18-річного сина та малолітню доньку, а також 33-річного чоловіка, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до медичного закладу.

Водії автомобілів Toyota не постраждали.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3. ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб), що караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії. Поліція встановлює обставини ДТП. Призначено ряд експертиз.

Нагадаємо, поблизу селища Макарів на Київщині у неділю сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири людини.