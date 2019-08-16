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    На Миколаївщині знайшли плантацію конопель на 8 млн грн

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    На Миколаївщині поліція ліквідувала плантацію конопель майже на вісім мільйонів гривень - На Миколаївщині знайшли плантацію конопель на 8 млн грн
    На Миколаївщині поліція ліквідувала плантацію конопель майже на вісім мільйонів гривень
    Фото: Нацполіція

    Під час обшуку правоохоронці виявили 740 кущів конопель

    У рамках розслідування кримінального провадження поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціонований обшук на території приватного господарства в одному з селищ Вознесенського району.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Під час обшуку правоохоронці виявили 740 кущів конопель.

    Під час слідчих дій поліцейські виявили на присадибній ділянці два масштабні парники, в яких росли 740 кущів ретельно доглянутих та оснащених системою крапельного зрошування сортових конопель. Частина рослин сягала до двох метрів заввишки. А у підсобному приміщенні господарства - пакети із вже зібраним, висушеним та подрібненим врожаєм.

    Правоохоронці направили на дослідження наркорослини та приладдя, за допомогою якого здійснювався полив. Загальна вартість вилученого на «чорному ринку» становила б майже вісім мільйонів гривень.

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    На Миколаївщині знайшли плантацію конопель на 8 млн грн
    На Миколаївщині знайшли плантацію конопель на 8 млн грн
    На Миколаївщині знайшли плантацію конопель на 8 млн грн
    Фото: Нацполіція

    Наразі за вказаним фактом тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

    Правоохоронці встановлюють власника наркоплантацій, якому, відповідно до санкції інкримінованої статті, загрожує до семи років ув’язнення.

    За результатами проведених експертиз також вирішуватиметься питання щодо надання події додаткової кваліфікації.

    обшук санкції Миколаївщина наркотики розслідування
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