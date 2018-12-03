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    На Одещині під час пожежі загинула молода жінка та її син

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    На Одещині під час пожежі загинула молода жінка та її син

    Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електроподовжувача

    У неділю, 2 грудня, о 17:46 до Служби порятунку «101» Кодимського району надійшло повідомлення про загоряння будинку в місті Кодима (Одеська область).

    Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

    «О 17:53 по прибуттю на місце пожежі підрозділу ДСНС встановлено сильне задимлення в приватному одноповерховому житловому будинку. Вогнеборці локалізували пожежу о 18:12 та о 18:28 ліквідували її. Внаслідок загоряння вогнем пошкоджено підлога на загальній площі 5 м2. На місті події виявлені тіла загиблих жінки 1992 р.н. та її сина 2012 р.н», - йдеться у повідомленні.

    Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електроподовжувача.

    До ліквідації пожежі залучалась одна одиниця пожежної техніки та 5 чоловік особового складу.


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