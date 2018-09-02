  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині сталася пожежа у гуртожитку коледжу

    • Розсилка
    Наслідки пожежі - На Одещині сталася пожежа у гуртожитку коледжу
    Наслідки пожежі

    Займання сталося вночі

    У Білгород-Дністровському на Одещині сталася пожежа у гуртожитку економічно-правового коледжу. Про це інформує регіональне управління ДСНС.

    Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 2 вересня о 3:37.

    По прибуттю до місця виклику о 3:48 рятувальниками було виявлено загорання в п’ятиповерховій будівлі гуртожитку економічно-правового коледжу у кімнаті на 3-му поверсі на площі 20 м2. Працівники ДСНС локалізували пожежу о 3:56 та о 04:10 її ліквідували. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

    До ліквідації пожежі залучались 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежної техніки.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Одещина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ