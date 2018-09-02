На Одещині сталася пожежа у гуртожитку коледжу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки пожежі

Займання сталося вночі

У Білгород-Дністровському на Одещині сталася пожежа у гуртожитку економічно-правового коледжу. Про це інформує регіональне управління ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 2 вересня о 3:37.

По прибуттю до місця виклику о 3:48 рятувальниками було виявлено загорання в п’ятиповерховій будівлі гуртожитку економічно-правового коледжу у кімнаті на 3-му поверсі на площі 20 м2. Працівники ДСНС локалізували пожежу о 3:56 та о 04:10 її ліквідували. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучались 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежної техніки.