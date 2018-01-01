На окупованій Луганщині зник мобільний зв'язок

У Vodafone припускають, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електроживлення

На непідконтрольній українському уряду території Луганщини знову пропав мобільний зв'язок українського оператора Vodafone. Про це повідомляє сайт ПрАТ «ВФ Україна». «22.02 стався обрив волоконно-оптичної лінії, що забезпечує зв'язок на непідконтрольній Україні території Луганської області», - йдеться в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Vodafone припускають, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електроживлення

На непідконтрольній українському уряду території Луганщини знову пропав мобільний зв'язок українського оператора Vodafone.

Про це повідомляє сайт ПрАТ «ВФ Україна».

«22.02 стався обрив волоконно-оптичної лінії, що забезпечує зв'язок на непідконтрольній Україні території Луганської області», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють користувачі соцмереж, пізніше почалися збої в роботі підконтрольного «ЛНР» оператора «Лугаком». У самій самопроголошеній «республіці» відсутність мобільного зв'язку поки що не коментують.

Перший раз зв'язок на непідконтрольній Україні території Донбасу зник 11 січня цього року. Ремонтні роботи по відновленню зв'язку на сході України було завершено 19 січня. У Луганській області послуги зв'язку надавалися в повному обсязі. У Донецькій області мережа не працює з невідомих для оператора причин.

Як пояснили в ПрАТ «ВФ Україна» «є ймовірність того, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електроживлення».

Тоді ж у Vodafone уточнили, що більше третини обладнання, розташованого на непідконтрольній Україні території Донбасу, знаходиться в неробочому стані.

Як заявив напередодні глава МЗС Павло Клімкін, російський мобільний монополіст на окупованому Донбасі почав витісняти українських операторів.