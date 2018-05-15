На парад у Москві прийшли троє колишніх беркутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані (відео)

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Скріншот з відео Парад 9 травня у Москві

На відео з параду були помічені Олексій Цвігун, Петро Псарьов та Євген Проноза

У Москві 9 травня на параді руху «Бессмертный полк Украины» помітили трьох екс-працівників київського підрозділу «Беркут», котрі розшукуються за вбивства активістів під час революції Гідності у Києві у лютому 2014 року.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на інформацію людей, які свого часу служили з «беркутівцями».

Зокрема, на відео з параду були помічені Олексій Цвігун, Петро Псарьов та Євген Проноза. Усі троє належали до роти командира спецпідрозділу «Беркут» Дмитра Садовника, котрий втік у Росію.

Відомо, що Псарьов нелегально виїхав із України у лютому 2015 року, Проноза офіційно виїхав у грудні 2014 року, а Цвігун - у квітні 2014 року.

Нагадаємо, раніше колишнього командира київського «Беркуту» Сергія Кусюка, якого вважають одним з організаторів побиття студентів на Майдані 30 грудня 2013 року, помітили у Москві під час розгону мітингу силовиками та затримання опозиційних активістів.