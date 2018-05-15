  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На парад у Москві прийшли троє колишніх беркутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані (відео)

    • Розсилка
    Парад 9 травня у Москві
    Скріншот з відео
    Парад 9 травня у Москві

    На відео з параду були помічені Олексій Цвігун, Петро Псарьов та Євген Проноза

    У Москві 9 травня на параді руху «Бессмертный полк Украины» помітили трьох екс-працівників київського підрозділу «Беркут», котрі розшукуються за вбивства активістів під час революції Гідності у Києві у лютому 2014 року.

    Про це повідомляє Громадське з посиланням на інформацію людей, які свого часу служили з «беркутівцями».

    Зокрема, на відео з параду були помічені Олексій Цвігун, Петро Псарьов та Євген Проноза. Усі троє належали до роти командира спецпідрозділу «Беркут» Дмитра Садовника, котрий втік у Росію.

    Відомо, що Псарьов нелегально виїхав із України у лютому 2015 року, Проноза офіційно виїхав у грудні 2014 року, а Цвігун - у квітні 2014 року.

    Нагадаємо, раніше колишнього командира київського «Беркуту» Сергія Кусюка, якого вважають одним з організаторів побиття студентів на Майдані 30 грудня 2013 року, помітили у Москві під час розгону мітингу силовиками та затримання опозиційних активістів.

    День Перемоги Росія МВС Київ Революція Гідності парад Беркут Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ