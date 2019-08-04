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    На півдні Ірану розбився винищувач

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    На півдні Ірану розбився винищувач

    Винищувач розбився через технічні проблеми на узбережжі Тангестану

    Іранський винищувач розбився в південній провінції Бушер поблизу Перської затоки.

    Обидва пілоти вижили, повідомляє місцеве агентство Mehr.

    «Винищувач розбився через технічні проблеми на узбережжі Тангестану. Пілот і другий пілот перебувають у безпеці», – заявив 4 серпня губернатор Танестану Абдолхоссейн Рафійпур.

    Тангестан – округ в іранській провінції Бушер.

    Мета польоту 4 серпня і тип літака, який розбився, наразі невідомі.

    Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії впав винищувач F/A-18

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