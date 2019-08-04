На півдні Ірану розбився винищувач
Винищувач розбився через технічні проблеми на узбережжі Тангестану
Іранський винищувач розбився в південній провінції Бушер поблизу Перської затоки.
Обидва пілоти вижили, повідомляє місцеве агентство Mehr.
«Винищувач розбився через технічні проблеми на узбережжі Тангестану. Пілот і другий пілот перебувають у безпеці», – заявив 4 серпня губернатор Танестану Абдолхоссейн Рафійпур.
Тангестан – округ в іранській провінції Бушер.
Мета польоту 4 серпня і тип літака, який розбився, наразі невідомі.
Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії впав винищувач F/A-18.