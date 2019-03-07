На півдні Італії бульдозерами знесли табір, де жили понад 1500 біженців



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Бульдозери зруйнували трущобне містечко за лічені години

Більшість мешканців табору працювали в прилеглих полях фермерів як нелегальні сільськогосподарські працівники

На півдні Італії понад 1500 біженців витіснили з табору у Сан-Фердінандо у ході найбільшого виселення від початку антиімміграційних заходів правопопулістської влади в Італії.

Про це повідомляє The Guardian.

Майже тисячу силовиків оточили 400 бараків, де мігранти жили після того, як табір був створений 2010 року поблизу Джоїа Тауро в Калабрії. Бульдозери зруйнували трущобне містечко за лічені години.

«Як і обіцяли, ми переходимо від слів до дій», - сказав міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні, голова партії ультраправої «Ліги».

Більшість мешканців табору з Африки на південь від Сахари і працювали в прилеглих полях фермерів як нелегальні сільськогосподарські працівники за невигідну експлуатаційну заробітну плату.

Деякі африканці, які дивилися, як їхні табори знищували, кажуть, що їм виплачують 2 євро за годину, на 7,50 євро нижче мінімальної заробітної плати.

За даними Італійського союзу фермерів (UILA), 36% працівників, зайнятих в аграрному секторі, є іноземцями, здебільшого з Африки.

Нагадаємо, у лютому мер Сан-Фердінандо Андреа Тріподі повідомив, що табір несе небезпеки для громадського здоров'я та ризики пожеж. За минулий рік у пожежах там загинули чотири людини.

Сальвіні пообіцяв перемістити біженців до прийомних пунктів, але деякі з них розповіли італійським медіа, що шукатимуть притулку у покинутих будинках у сільській місцевості.

У профспілках кажуть, що в таборі мешкали не менше 200 жінок, багато з яких є жертвами секс-торгівлі. «Я просто сподіваюся, що вони знайдуть для них безпечне місце, - сказала представниця профспілки. - Вони є вразливими жінками, які потребують допомоги і підтримки».

Нагадаємо, у Мілані відбулась масова акція протесту проти расизму та жорсткої антиміграційної політики нинішнього італійського уряду.

Джерело: Європейська правда