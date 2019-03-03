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    У Мілані десятки тисяч людей протестували проти расизму

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    У Мілані десятки тисяч людей протестували проти расизму

    Учасники акції звинуватили Сальвіні в розпалюванні расової ненависті за його різкі заяви щодо мігрантів

    У Мілані відбулась масова акція протесту проти расизму та жорсткої антиміграційної політики нинішнього італійського уряду.

    Про це пише Deutsche Welle.

    За даними мерії Мілана, у акції взяло участь близько 200 тисяч людей. Учасники акції пройшли маршем центром міста, після чого зібралися на центральній площі перед Міланським собором.

    У заході також взяв участь мер Мілана Джузеппе Сала. Він наголосив, що акція протесту проти расизму є «потужним політичним свідченням того, що Італія є не лише такою країною, якою її на даний момент змальовують».

    Демонстрація була організована низкою громадських організацій. Гаслом акції стало «Люди передусім» (Prima le persone), що є відповіддю на висловлювання міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні «Італійці передусім» (Prima gli Italiani).

    Під час протесту учасники акції звинуватили Сальвіні в розпалюванні расової ненависті за його різкі заяви щодо мігрантів.
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