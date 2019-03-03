У Мілані десятки тисяч людей протестували проти расизму

Учасники акції звинуватили Сальвіні в розпалюванні расової ненависті за його різкі заяви щодо мігрантів

У Мілані відбулась масова акція протесту проти расизму та жорсткої антиміграційної політики нинішнього італійського уряду.

Про це пише Deutsche Welle.

За даними мерії Мілана, у акції взяло участь близько 200 тисяч людей. Учасники акції пройшли маршем центром міста, після чого зібралися на центральній площі перед Міланським собором.

У заході також взяв участь мер Мілана Джузеппе Сала. Він наголосив, що акція протесту проти расизму є «потужним політичним свідченням того, що Італія є не лише такою країною, якою її на даний момент змальовують».

Демонстрація була організована низкою громадських організацій. Гаслом акції стало «Люди передусім» (Prima le persone), що є відповіддю на висловлювання міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні «Італійці передусім» (Prima gli Italiani).

Під час протесту учасники акції звинуватили Сальвіні в розпалюванні расової ненависті за його різкі заяви щодо мігрантів.