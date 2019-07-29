На півночі Росії прорвало магістральній газопровід



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Аварія в Республіці Комі

На магістральних об'єктах «Газпрому» сталася вже сьома аварія з початку року

У неділю на одному з магістральних газопроводів «Газпрому» на півночі Росії стався розрив труби діаметром 1400 мм з подальшим загорянням газу.

Про це повідомило міністерство енергетики Росії.

Зазначається, що аварія сталася на 338-му кілометрі траси «Пунга-Вуктыл-Ухта-2» в Республіці Комі.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пошкоджену ділянку газопроводу відключили, там ведуться аварійні роботи.

Як зазначає «Интерфакс», це сьома аварія на магістральних об'єктах «Газпрому» з початку року. У 2018 році сталося 10 аварій.

У травні цього року у Росії у Пермському краї сталася пожежа в результаті вибуху на магістральному газопроводі. Від газу відключено 100-кілометрову ділянку газопроводу.