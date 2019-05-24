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    У Росії на магістральному газопроводі стався вибух

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    Вибух на газопроводі у РФ - У Росії на магістральному газопроводі стався вибух
    Вибух на газопроводі у РФ
    Фото: russkikh_sa / VK

    Газопровід належить дочірній компанії російського «Газпрому»

    У Росії у Пермському краї сталася пожежа в результаті вибуху на магістральному газопроводі. Від газу відключено 100-кілометрову ділянку газопроводу, передають російські ЗМІ.

    За даними російського Міненерго, розрив труби діаметром 1,4 м стався в Чусовському районі, в результаті був відключений газопровід на ділянці 1 555 - 1 647 км. В результаті інциденту ніхто не постраждав

    Газопровід експлуатує дочірня компанія «Газпрому» - «Газпром трансгаз Чайковський». Диспетчер компанії заявив про падіння тиску на магістральному газопроводі. Відкрите горіння на газопроводі до цього моменту вдалося ліквідувати.

    До слова, у січні цього року на газопроводі у Туреччині стався вибух. Причиною вибуху став розрив труби газопроводу в результаті ерозії ґрунту. Вентилі своєчасно перекрили, подачу газу припинили.

    Також нагадаємо, 31 грудня 2018 року в житловому будинку на проспекті Карла Маркса в Магнітогорську стався вибух побутового газу. В результаті обрушилися розташовані з третього по десятий поверх квартири сьомого під'їзду. Під завалами загинули 39 осіб.

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