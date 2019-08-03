На пляжі в Каліфорнії впала скеля. Три людини загинули



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Одна жінка загинула на місці, ще двоє людей померли в лікарні. Четвертий потерпілий отримав незначні травми

Щонайменше три людини загинули при обваленні скелі на пляжі в штаті Каліфорнія, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, одна жінка загинула на місці, ще двоє людей померли в лікарні. Четвертий потерпілий отримав незначні травми.

Район пляжу, розташованого на північ від міста Сан-Дієго, де стався інцидент, в даний час закритий для відвідування. Інформації про причини обвалення поки немає.

Як повідомлялось, щонайменше 38 осіб госпіталізовано в результаті ймовірного витоку хлору в басейні в районі Фаншань на південному заході Пекіна.