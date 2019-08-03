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    На пляжі в Каліфорнії впала скеля. Три людини загинули

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    На пляжі в Каліфорнії впала скеля. Три людини загинули

    Одна жінка загинула на місці, ще двоє людей померли в лікарні. Четвертий потерпілий отримав незначні травми

    Щонайменше три людини загинули при обваленні скелі на пляжі в штаті Каліфорнія, повідомляє Associated Press.

    За даними агентства, одна жінка загинула на місці, ще двоє людей померли в лікарні. Четвертий потерпілий отримав незначні травми.

    Район пляжу, розташованого на північ від міста Сан-Дієго, де стався інцидент, в даний час закритий для відвідування. Інформації про причини обвалення поки немає.

    Як повідомлялось, щонайменше 38 осіб госпіталізовано в результаті ймовірного витоку хлору в басейні в районі Фаншань на південному заході Пекіна.

    США пляжі жінка
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