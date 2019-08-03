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    У Пекіні госпіталізували 38 відвідувачів бассейну із симптомами отруєння

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    У Пекіні госпіталізували 38 відвідувачів бассейну із симптомами отруєння
    Фото УНН

    Всі постраждалі від можливого витіку хлору доставлені в медичні установи

    Щонайменше 38 осіб госпіталізовано в результаті ймовірного витоку хлору в басейні в районі Фаншань на південному заході Пекіна. Про це повідомляє газета China Daily.

    Інцидент стався в п'ятницю близько 19:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) в басейні «Жуйлай», який проходить тестову експлуатацію.

    У відвідувачів з'явилися симптоми нудоти і запаморочення. Всі постраждалі були негайно доставлені в медичні установи.

    За інформацією China Daily, місцева влада вже направила робочу групу для з'ясування обставин аварії. Причини інциденту встановлюються, ведеться розслідування.

    Як повідомлялось, медики назвали причину масового отруєння у ресторані під Львовом, в результат якого у лікарні опинились 11 людей.

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