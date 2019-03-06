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    На показ останньої колекції Лагерфельда прийшла Пенелопа Крус (фото)

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    <p>Продефілювавши у Гран Пале по засипаному штучним снігом подіумом, актриса віддала данину пам'яті легендарному&nbsp;дизайнеру</p> - На показ останньої колекції Лагерфельда прийшла Пенелопа Крус (фото)

    Продефілювавши у Гран Пале по засипаному штучним снігом подіумом, актриса віддала данину пам'яті легендарному дизайнеру

    Фото: Getty Images

    Пенелопа Крус пройшлася подіумом в білосніжному вбранні з білою трояндою в руці

    У Парижі відбувся показ останньої колекції Карла Лагерфельда, яку дизайнер створив для французького Дому моди Chanel.

    Несподіваною стала поява на подіумі 44-річної іспанської актриси Пенелопи Крус, яка була останньою музою модельєра, підписавши контракт на співпрацю влітку 2018 року.

    Пенелопа Крус пройшлася подіумом в білосніжному вбранні з білою трояндою в руці. Її вихід був у фіналі.

    Продефілювавши у Гран Пале по засипаному штучним снігом подіумом, актриса віддала данину пам'яті легендарному дизайнеру.

    Нагадаємо, Лагерфельд помер 19 лютого на 86-му році життя.

    Кутюр'є був кремований 22 лютого поблизу Парижа. Невелика церемонія, на якій були присутні родичі та друзі Лагерфельда, пройшла в місті Нантер.

    Серед гостей були Вірджинія Віар, яка замінила Лагерфельда на посаді креативного директора в Домі моди Chanel, принцеса Монако Кароліна та президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

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