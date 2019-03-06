На показ останньої колекції Лагерфельда прийшла Пенелопа Крус (фото)



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Продефілювавши у Гран Пале по засипаному штучним снігом подіумом, актриса віддала данину пам'яті легендарному дизайнеру Фото: Getty Images

Пенелопа Крус пройшлася подіумом в білосніжному вбранні з білою трояндою в руці

У Парижі відбувся показ останньої колекції Карла Лагерфельда, яку дизайнер створив для французького Дому моди Chanel.

Несподіваною стала поява на подіумі 44-річної іспанської актриси Пенелопи Крус, яка була останньою музою модельєра, підписавши контракт на співпрацю влітку 2018 року.

Пенелопа Крус пройшлася подіумом в білосніжному вбранні з білою трояндою в руці. Її вихід був у фіналі.

Продефілювавши у Гран Пале по засипаному штучним снігом подіумом, актриса віддала данину пам'яті легендарному дизайнеру.

Нагадаємо, Лагерфельд помер 19 лютого на 86-му році життя.

Кутюр'є був кремований 22 лютого поблизу Парижа. Невелика церемонія, на якій були присутні родичі та друзі Лагерфельда, пройшла в місті Нантер.

Серед гостей були Вірджинія Віар, яка замінила Лагерфельда на посаді креативного директора в Домі моди Chanel, принцеса Монако Кароліна та президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.