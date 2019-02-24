Поблизу Парижа кремували тіло Карла Лагерфельда



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Прах кутюр’є буде розвіяний разом з прахом матері та коханого

Невелика церемонія за участю близьких та друзів померлого кутюр'є Карла Лаґерфельда відбулась поблизу Парижа

Німецький кутюр'є Карл Лагерфельд, який помер 19 лютого, був кремований у п'ятницю, 22 лютого, поблизу Парижа, повідомив журнал Closer. Невелика церемонія, на якій були присутні родичі та друзі покійного, пройшла в місті Нантер. Серед гостей були Вірджинія Віар, яка замінила Лаґерфельда на посаді креативного директора в домі моди Chanel, принцеса Монако Кароліна та президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Зазначається, що Лагерфельд не хотів для себе великого похорону. Прах кутюр'є, ймовірно, буде розвіяний разом з прахом його матері та його давнього коханого Жака де Башера, який помер від СНІДу в 1989 році.

«Я попросив, щоб мене кремували та мій прах розвіяли з прахом моєї матері та Шупет (його кішки - Ред.), якщо вона помре раніше мене!»,, - сказав Лагерфельд в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Біографці де Башера Марі Оттаві кутюр'є розповідав, що частина праху його коханого зберігається в таємному місті: «Одного дня він буде змішаний з моїм». Речник Chanel сказав, що побажання кутюр'є «будуть поважаться», передає агенція AFP.

Карл Лагерфельд народився в Гамбурзі, проте в 1953 році переїхав з Німеччини в Париж, де його кар'єра модельєра стрімко пішла вгору. У віці лише 20 років Лагерфельд здобув перше місце на конкурсі, організованому Міжнародним секретаріатом з шерсті IWS, за створення жіночого пальта жовтого кольору.

У середині 1960-х Карл Лагерфельд працював для римського лейбла Fendi, що традиційно спеціалізується на виробництві одягу та аксесуарів зі шкіри та хутра. Два періоди свого творчого життя Лагерфельд присвітив дому моди Chloé: з 1964-го по 1984-й, а потім - з 1992-го по 1997-й. Культового статусу набули сукні, які майстер розмалював від руки. У 1974 році Лагерфельд заснував свою власну лінію моди - Karl Lagerfeld Impression. У 1983 році Карл Лагерфельд став художнім директором дому моди Chanel. Відтоді, як 1989 року помер супутник життя Лагерфельда, кутюр'є жив на самоті. Він ніколи не був у шлюбі і не мав дітей. Він помер у віці 85 років.

Джерело: Deutsche Welle