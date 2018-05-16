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    На Полтавщині 11-річний екстремал залишився без ноги через стрибки на потяг

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    Всього з початку року на залізничному транспорті травмовано 11 дітей віком до 16 років, з них 3 – смертельно

    Вчора, 15 травня, о 16:20 на перегоні Крюків на Дніпрі – Бурти в Полтавській області отримав важку травму школяр, 2007 року народження, який займався так званим зачеперством (намагався застрибнути на вантажний поїзд під час його руху).

    Як повідомляє департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю компанії «Укрзалізниця», внаслідок травмування потерпілому – учню спеціалізованої школи (напрямок фізичне виховання) міста Кременчук – ампутовано стопу правої ноги. Всього з початку року на залізничному транспорті травмовано 11 дітей віком до 16 років, з них 3 – смертельно.

    При цьому внаслідок ураження електричним струмом травмовано двоє, а внаслідок зачепінгу травмовано одну дитину. За відповідний період 2017 року було травмовано 8 дітей віком до 16 років, з них 3 загинули. При цьому травмування електричним струмом отримали 4 дітей віком до 16 років.

    У зв’язку з наближенням літніх канікул залізничники нагадують батькам та педагогам про необхідність провести профілактичну бесіду з дітьми та молоддю щодо відповідальної та свідомої поведінки поблизу залізниці.

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