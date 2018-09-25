На Полтавщині маршрутка з пасажирами врізалася в молоковоз, є жертви



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Фото: Відділ комунікації поліції Полтавщини

Аварія сталася на 157-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу міста Пирятин

На Полтавщині внаслідок ДТП за участю молоковоза і маршрутки травмовано шість людей, одна із постраждалих від отриманих травм померла в лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Аварія сталася 24 вересня, близько 15:00 на 157-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу міста Пирятин.

Встановлено, що зіткнулися автомобіль «МАЗ» (молоковоз) та «Мерседес Спрінтер» (маршрутний мікроавтобус сполученням «Київ-Суми»).

«Унаслідок ДТП, 46-річна пасажир маршрутки, мешканка м. Суми, від отриманих травм померла в лікарні. Водій мікроавтобусу та ще п’ятеро пасажирів - 36-річний та 44-річний чоловіки, дві 37-річні та 20-річна дівчина отримали травми, нині вони перебувають у медзакладі. Усі жителі міста Суми та Сумської області», - заявили в поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, 20 липня на дорозі Київ-Чоп на території Житомирщини маршрутка з пасажирами в’їхала у вантажівку. Внаслідок ДТП 10 людей загинули, ще 10 із отриманими травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до медичних закладів.