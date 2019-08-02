На Полтавщині СБУ викрила торгівців зброєю



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Правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії за місцями проживання фігурантів, де була виявлена зброя Фото: СБУ

Зброю зловмисники збували на території регіону, зокрема представникам кримінальних кіл

Співробітники СБУ блокували у Полтавській області діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті зброї та боєприпасів.

Про це 2 серпня повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Оперативники встановили, що група, до складу якої входили мешканці районного центру, займалася переробленням до бойового стану зразків стрілецької зброї. Готову «продукцію» зловмисники збували на території регіону, зокрема представникам кримінальних кіл», - заявили в СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували факти протиправної реалізації одним з організаторів угруповання засобів ураження.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили два автомати Калашникова, чотири гранати Ф-1 та РГД-5, автоматичний пістолет-кулемет АС-26, п’ять пістолетів ПМ, два пістолети «Зоракі» та пістолети ТТ. Також виявлено два пристрої для відстрілу патронів калібру 5,65 мм, два «глушники» для стрілецької зброї та близько тисячі набоїв різного калібру.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення організатору групи підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що за збут військових засобів ураження засуджено двох колишніх військовослужбовців контрактників Збройних Сил України.