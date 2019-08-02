На Житомирщині за збут вибухівки засуджено двох колишніх військових (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Раніше оперативники спецслужби задокументували продаж військовими майже 1,5 кг пластиду і засобів детонації

За матеріалами Служби безпеки України за збут військових засобів ураження засуджено двох колишніх військовослужбовців контрактників Збройних Сил України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовці однієї з частин Житомирської області налагодили реалізацію тротилу, пластиду та засобів детонації, протиправно завезених із району проведення Операції Об`єднаних сил.

У листопаді минулого року співробітники СБУ спільно з поліцією та військовою прокуратурою затримали торгівців вибухівкою на одній із вулиць Житомира під час спроби збуту понад двох із половиною кілограмів пластиду, двох тротилових шашок загальною вагою чотириста грамів та засобів детонації до них.

Раніше оперативники спецслужби задокументували продаж військовими майже 1,5 кг пластиду і засобів детонації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів провадження ще дві тротилові шашки, чотири осколкові ручні гранати Ф-1 та РГД-5, а також запали дистанційної дії.

Житомирський апеляційний суд визнав зловмисників винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.