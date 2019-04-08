На Полтавщині СБУ застукала чиновників на кришуванні браконьєрів



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Співробітники Служби безпеки та прокуратури Полтавської області затримали «на гарячому» кілька браконьєрських бригад, до складу яких входили державні рибінспектори Фото: СБУ

Проведено 20 обшуків в місцях проживання браконьєрів, зберігання, переробки рибопродукції та у посадовців територіального управління Держрибагентства

У Полтавській області співробітники Служби безпеки блокували протиправну діяльність посадовців обласного Управління Державного агентства рибного господарства.

Про це 8 квітня повідомляє прес-центр СБУ.

«У ході досудового розслідування оперативники спецсужби встановили, що чиновники сприяли бригадам браконьєрів у незаконному вилові риби в акваторії Кременчуцького водосховища та Нижньосульського національного природного парку», - заявили в Службі безпеки.

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували, що керівництво управління координувало діяльність браконьєрських бригад, які в заборонені періоди вилову та в заборонених місцях, у тому числі в межах заповідних територій, здійснювали промисловий вилов риби незаконними знаряддями лову.

«Крім того встановлено, що керівництво Управління Держрибагентства у Полтавській області налагодило мережу з переробки та збуту незаконно виловлених водних біоресурсів. Протиправна діяльність здійснювалась поза контролем та обліком держави, з грубими порушеннями вимог безпеки та якості харчових продуктів, в антисанітарних умовах», - підкреслюється у повідомленні.

Співробітники Служби безпеки та прокуратури Полтавської області затримали «на гарячому» кілька браконьєрських бригад, до складу яких входили державні рибінспектори.

«Проведено 20 обшуків в місцях проживання браконьєрів, зберігання, переробки рибопродукції та у посадовців територіального управління Держрибагентства. Вилучено заборонені знаряддя лову та плавзасоби, а також понад сто тонн риби, підготовленої переважно для реалізації в Києві, Дніпрі та Харкові», - зазначили в СБУ.

У межах відкритого кримінального провадження за статтями 364 і 249 Кримінального кодексу України двом фігурантам оголошено про підозри. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що на річці Інгулець на Кіровоградщині стався масовий мор коропа, товстолоба та білого амура.