У річці на Кіровоградщині стався масовий мор риби



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Місцеві рибалки кажуть, що риба гине через сусідній свинокомплекс

Диківським водосховищем шириться сморід, екологи попереджають про ризик спалаху інфекційних хвороб

Масовий мор коропа, товстолоба та білого амура стався на річці Інгулець на Кіровоградщині.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що Диківським водосховищем шириться сморід, екологи попереджають про ризик спалаху інфекційних хвороб, адже продукти гниття отруюють воду.

Місцеві рибалки кажуть, що риба гине через сусідній свинокомплекс, звідки відходи начебто зливають на поля навколо водойми, шкідливі речовини потрапляють у ріку та отруюють її. На свинофермі у свою чергу усі звинувачення відкидають.

Аби з’ясувати причини, на місце вирушили представники одразу кількох контролюючих служб.

«Сеча свиней в чистому вигляді виливається в поле під виглядом добрив. Вона, коли в чистому вигляді, або в концентрованому, потрапляє в водойму, бачимо Диківське водосховище – вона сприяє забрудненню води внаслідок чого, як ми вважаємо, гине риба», - зазначив місцевий підприємець Роман Бойко.

Нагадаємо, на Русанівському озері у Києві стався масовий мор риби, яка почала гнити і смердіти.