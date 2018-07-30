На Полтавщині сталося зухвале вбивство



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Відділ комунікації поліції Полтавщини

За попередньою інформацією, загиблий отримав вогнепальне поранення в область голови

На Полтавщині біля металобази, розташованої в с. Супрунівка, невідомий розстріляв робітника підприємства.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Вбивство сталося у понеділок, 30 липня.

«Камера відеоспостереження зафільмувала чоловіка похилого віку, який, вистреливши з вогнепальної зброї у загиблого, зник з місця події на автомобілі «Москвич», - заявили в поліції.

За попередньою інформацією, загиблий отримав вогнепальне поранення в область голови.

Поліція просить очевидців відгукнутися та надати інформацію правоохоронцям.

Нагадаємо, у Рівному 17 липня невідомі застрелили місцевого підприємця. Вбивство сталося на вулиці Небесної Сотні поблизу ринку.

Також на вулиці Антоновича у Києві 3 липня невідомий стріляв у чоловіка. Пізніше у поліції повідомили, що постраждалий помер у лікарні.

ЗМІ повідомили, що убитий - азербайджанець, близький до кримінального авторитету Олега Бакинського.