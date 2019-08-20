На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)



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Цього року в ярмарку беруть участь понад 400 майстрів різних видів народних промислів з усіх областей України Фото: Уніан

Президент України Володимир Зеленський може відвідати ярмарок у четвер, коли перебуватиме з робочим візитом на Полтавщині

У вівторок, 20 серпня, у Полтавській області в селі Великі Сорочинці відкрився національний Сорочинський ярмарок.

Як пише «Уніан», цього року в ярмарку беруть участь понад 400 майстрів різних видів народних промислів з усіх областей України.

В рамках дійства також проходить Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Ярмаринка». Як і в минулі роки в ярмарку беруть участь підприємства-виробники, які представляють галузі вітчизняної промисловості. Є також експозиції зарубіжних виробників.

Організатори ярмарку кажуть, що президент України Володимир Зеленський може відвідати ярмарок у четвер, коли перебуватиме з робочим візитом на Полтавщині. Саме дійство триватиме до кінця тижня.

Практично кожного вечора у Сорочинцях виступатимуть зірки естради. Сьогодні - Шоу-група «Бессарабія» (м.Одеса), завтра - Етно-джаз гурт «Євшан Zillya» (м.Харків). У п'ятницю - Еміль Вілонджа - учасник проекту «Голос країни» та група «Без обмежень», а 24 серпня - в День Незалежності України Вахтанг Кікабідзе. У неділю на сцену підніметься група «Лепріконси» (Республіка Білорусь).

Зазначимо, що минулого року Сорочинський ярмарок відвідало понад 100 тисяч осіб.

До слова, загальноміський шкільний ярмарок, який відбувся на Хрещатику 17-18 серпня, за оцінкою організаторів, відвідало близько 10 тисяч киян та гостей міста.