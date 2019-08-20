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    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)

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    <p>Цього року в ярмарку беруть участь понад 400 майстрів різних видів народних промислів з усіх областей України</p> - На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)

    Цього року в ярмарку беруть участь понад 400 майстрів різних видів народних промислів з усіх областей України

    Фото: Уніан

    Президент України Володимир Зеленський може відвідати ярмарок у четвер, коли перебуватиме з робочим візитом на Полтавщині

    У вівторок, 20 серпня, у Полтавській області в селі Великі Сорочинці відкрився національний Сорочинський ярмарок.

    Як пише «Уніан», цього року в ярмарку беруть участь понад 400 майстрів різних видів народних промислів з усіх областей України.

    В рамках дійства також проходить Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Ярмаринка». Як і в минулі роки в ярмарку беруть участь підприємства-виробники, які представляють галузі вітчизняної промисловості. Є також експозиції зарубіжних виробників.

    Організатори ярмарку кажуть, що президент України Володимир Зеленський може відвідати ярмарок у четвер, коли перебуватиме з робочим візитом на Полтавщині. Саме дійство триватиме до кінця тижня.

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    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)
    На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок (фото)

    Практично кожного вечора у Сорочинцях виступатимуть зірки естради. Сьогодні - Шоу-група «Бессарабія» (м.Одеса), завтра - Етно-джаз гурт «Євшан Zillya» (м.Харків). У п'ятницю - Еміль Вілонджа - учасник проекту «Голос країни» та група «Без обмежень», а 24 серпня - в День Незалежності України Вахтанг Кікабідзе. У неділю на сцену підніметься група «Лепріконси» (Республіка Білорусь).

    Зазначимо, що минулого року Сорочинський ярмарок відвідало понад 100 тисяч осіб.

    До слова, загальноміський шкільний ярмарок, який відбувся на Хрещатику 17-18 серпня, за оцінкою організаторів, відвідало близько 10 тисяч киян та гостей міста. 

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