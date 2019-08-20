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    Шкільний ярмарок на Хрещатику відвідало близько 10 тисяч киян

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    Шкільний ярмарок на Хрещатику відвідало близько 10 тисяч киян

    Шкільний ярмарок тривав у центрі Києва два дні

    Загальноміський шкільний ярмарок, який відбувся на Хрещатику 17-18 серпня, за оцінкою організаторів, відвідало близько 10 тисяч киян та гостей міста. Про це повідомили у КП «Міський магазин».

    «Асортимент шкільної продукції на ярмарку відповідав зазначеним потребам для збору дитини до школи. Батьки, не витрачаючи багато часу на пошуки одягу та канцелярії у магазинах, мали нагоду купити все в одному місці – на шкільному ярмарку. Вважаю, що ярмарок із покладеним на нього завданням впорався на всі 100%», – розповів Андрій Андрущенко, директор КП «Міський магазин».

    Задля того, щоб кияни мали змогу придбати все необхідне для початку навчального року, КП «Міський магазин» як організатор залучив до участі в шкільному ярмарку понад 60 безпосередніх товаровиробників та дистриб’юторів з Київської, Одеської, Полтавської, Львівської, Черкаської, Тернопільської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

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    «Особливістю ярмарку є те, що це соціальний проект. За рахунок залучення безпосередніх товаровиробників та дистриб’юторів ціни на вказані групи товарів були на 15-20% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі. Крім того, КП «Міський магазин» під час шкільного ярмарку організував благодійну допомогу для дітей із багатодітних сімей та переселенців із зони АТО», – зазначив Андрущенко.

    Він також звернув увагу киян на те, що в наступному році залучить до участі в ярмарку ще більше виробників взуття, спортивних костюмів та дитячого ділового одягу, адже попит у містян саме на ці товари був великий.

    На шкільному ярмарку-2019 був представлений великий асортимент товарів від українських і зарубіжних виробників: шкільна форма, ортопедичне взуття, рюкзаки та портфелі, одяг для наймодніших школярів, розумні гаджети, книжки, зошити, яскраві обкладинки, суперручки, різноманітні ігри та багато інших цікавих і необхідних аксесуарів. Тобто все для того, щоб зробити навчальний рік для школярів легким та пізнавальним.
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