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    На Полтавщині триває гасіння пожежі на сміттєзвалищі

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    <p>Повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі надійшло до Служби порятунку &laquo;101&raquo; 5 лютого о 13:50</p> - На Полтавщині триває гасіння пожежі на сміттєзвалищі

    Повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі надійшло до Служби порятунку «101» 5 лютого о 13:50

    Фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

    Пожежа сталася в с. Макухівка Полтавського району

    Рятувальники другий день продовжують гасіння пожежі, що виникла на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області.

    Зазначається, що повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі надійшло до Служби порятунку «101» 5 лютого о 13:50.

    «Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 0,007 га. Пожежу було локалізовано о 16:25. Станом на 17 годину було ліквідовано загоряння на площі 0,002 га», - заявили в ДСНС.

    Водночас повідомляється, що 6 лютого вогнеборці продовжили гасіння пожежі.

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    На Полтавщині триває гасіння пожежі на сміттєзвалищі
    На Полтавщині триває гасіння пожежі на сміттєзвалищі
    Фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

    До гасіння залучені 6 чоловік особового складу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, в ніч на 4 лютого на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.

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