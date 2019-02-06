На Полтавщині триває гасіння пожежі на сміттєзвалищі
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Повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі надійшло до Служби порятунку «101» 5 лютого о 13:50
Пожежа сталася в с. Макухівка Полтавського району
Рятувальники другий день продовжують гасіння пожежі, що виникла на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Зазначається, що повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі надійшло до Служби порятунку «101» 5 лютого о 13:50.
«Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 0,007 га. Пожежу було локалізовано о 16:25. Станом на 17 годину було ліквідовано загоряння на площі 0,002 га», - заявили в ДСНС.
Водночас повідомляється, що 6 лютого вогнеборці продовжили гасіння пожежі.
До гасіння залучені 6 чоловік особового складу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, в ніч на 4 лютого на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.