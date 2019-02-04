У пожежі в житловому будинку в Москві загинули семеро людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа сталася в ніч на 4 лютого Фото: прес-служба ГУ МНС РФ у Москві

На місці пожежі виявили тіло одного неповнолітнього

За останніми даними, в результаті пожежі в житловому будинку на Нікітському бульварі в центрі Москви загинули сім чоловік.

Як повідомила представник Головного слідчого управління СК РФ по Москві Юлія Іванова, на місці пожежі виявили тіло одного неповнолітнього.

В екстрених службах заявили, що існує загроза подальшого обвалення в житловому будинку. «Зараз тривають роботи щодо проливання і розбирання конструкцій, які рухнули», - сказало джерело.

Нагадаємо, пожежу в будинку, яка сталася в ніч на 4 лютого на Нікітському бульварі в Москві, вогнеборцям вдалося локалізувати о 3:49. О 5:10 пожежу було повністю ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів.

В ході гасіння пожежі вогнеборці вивели 42 людини, 8 з яких - діти.

Джерело: ТАСС