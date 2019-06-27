На Полтавщині впав дельтаплан, загинули дві людини
Катастрофа сталася близько шостої години ранку поблизу м. Кобеляки
У Полтавській області вранці в четвер, 27 червня, внаслідок падіння дельтаплану загинули дві людини.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Катастрофа сталася близько 06 год. 05 хв. поблизу м. Кобеляки Кобеляцького району.
«Сталося падіння дельтаплану, внаслідок чого загинуло дві особи», - заявили в ДСНС.
Зазначається, що належність дельтаплану та особи загиблих встановлюються.
Нагадаємо, у Полтавській області 23 червня поблизу с. Млини під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак Ан-2 з подальшим загорянням.