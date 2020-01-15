На посади у Вищій кваліфкомісії суддів претендують 189 кандидатів



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Конкурс оголошено 12 грудня

На посади у Вищій кваліфікаційній комісії суддів претендують 189 кандидатів.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

На сайті ради також оприлюднили список кандидатів, а також документи, які вони подали для участі в конкурсі.

Нагадаємо, конкурс на 12 членів нової Вищої кваліфкомісії суддів був оголошений 12 грудня минулого року. Склад попередньої припинив свої повноваження після набуття чинності закону про судову реформу, поданого президентом Володимиром Зеленським.

Новий склад ВККС обиратиме спеціально створена комісія, до складу якої увійдуть три члени Ради суддів і три представники з числа міжнародних експертів, запропонованих іноземними та міжнародними організаціями.

Рада суддів делегувала до комісії Оксану Марченко, суддю Господарського суду Києва, Віктора Остапчука, суддю Верховного Суду і Богдана Моніча, суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду з Вінниці.

Нагадаємо, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергій Козьяков розповів про відмінності між роботою з Громадською радою доброчесності (ГРД) та Громадською радою міжнародних експертів (ГРМЕ), а також пояснив конфлікт з ГРД.